Луганські олігархи тепер платять податки у Донецьку

Усі великі платники податків Луганської області переведені на обслуговування у податкову адміністрацію Донецької області. Про це «Дзеркалу тижня» повідомило проінформоване джерело.

За словами джерела, таке рішення, ймовірно, було прийнято у рамках загальної концепції реформування податкової служби. «Наскільки мені відомо, податкова служба Луганської області була визнана слабкою з організаційної точки зору, на відміну від донецької податкової, де є навіть спеціальний підрозділ по роботі з великими платниками», — пояснив співрозмовник видання.

Він додав, що в Луганську останнім часом активно ходять чутки, що регіональна податкова адміністрація надалі буде скасована повністю, а її підрозділи будуть перепідпорядковані донецьким податківцям.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли «донецькі» намагаються встановити контроль над сусідами. Раніше, пролобіювавши зміну керівництва у вугільних об`єднаннях «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит», компанія Ріната Ахметова ДПЕК фактично зробила ці підприємства підконтрольними собі.