До Львова привезли мощі Апостола Андрія Первозванного

До Львова цими вихідними привезено із Ватикана мощі святого Андрія Первозваного.

Мощі перебувають у церкві святого Андрія, що на площі Соборній, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Мощі святого до Львова привіз єпископ Іриней БІЛИК, канонік Папської Базиліки Санта Марія Маджоре (Ватикан).

Як повідомив УНІАН настоятель храму Святого апостола Андрія отець Михайло ЛУЧКІВ, з 11 грудня реліквії перебуватимуть у храмі постійно.

Як повідомлялося, сьогодні, 13 грудня, за церковним календарем відзначають день святого Андрія Первозваного.