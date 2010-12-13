У Хмельницькому вбили 14-річного школяра

У підвалі багатоповерхівки у Хмельницькому знайдено тіло 14-річного школяра, якого було задушено.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області, місцевий учень зник 9 грудня - він не повернувся додому зі школи.

“Правоохоронці, які шукали зниклого в мікрорайоні Озерна, виявили тіло хлопця у підвалі одного з будинків. На голові загиблого був целофановий пакет. За висновками судмедекспертів, причина смерті – механічна асфіксія”, - поінформували в УМВС.

Наразі слідчі працюють над розкриттям вбивства.