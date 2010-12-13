Мер Бахчисарая оголосив «земельну амністію»

Міський голова Бахчисараю Костянтин РУБАНЕНКО, обраний від партії "Російська єдність", видав розпорядження про так звану "земельну амністію".

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі партії, впродовж перевірки законності використання земельних ділянок у міських межах Бахчисараю міська влада має намір виключити можливість незаконного використання землі.

Крім того, мерія поставила перед собою завдання поповнити міський бюджет за рахунок несумлінних землекористувачів, які повинні будуть зробити свій фінансовий внесок за незаконне використання земель.

Як пояснив ініціатор оголошення "земельної амністії" К.РУБАНЕНКО, він має намір особисто подати "максимальну підтримку тим користувачам земельних ділянок, які мають реальну можливість будівництва на території Бахчисараю тих чи інших комерційних або соціальних об`єктів".

"Водночас щодо осіб, які навмисно ухиляються від цільового використання земель, тобто, забудови в чітко встановлені терміни земельних ділянок, що знаходяться в оренді і, як нам відомо, пропонуються на продаж на вторинному ринку землі, будуть застосовані найсуворіші заходи, аж до розірвання угод оренди земельних ділянок з подальшою передачею такого права іншим особам", - заявив К.РУБАНЕНКО.

"Плата за використання земельних ділянок - одне з основних джерел прибуткової частини міського бюджету. Саме цей факт є основною мотивацією для наведення ладу у області землекористування", - підкреслив міський голова.