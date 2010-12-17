У грудні, як зазвичай, зросте безробіття

В Україні в грудні цього року очікується щорічне сезонне зростання рівня безробіття.

Таку думку УНІАН висловила експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра БЕТЛІЙ.

За її словами, в листопаді-грудні рівень офіційного і неофіційного безробіття вищий, ніж в інші місяці року, проте це, швидше, сезонне явище.

«Офіційні дані – це тільки зареєстроване безробіття. Зареєстроване безробіття у нас зростає щорічно в листопаді-грудні, тобто у грудні воно, швидше за все, ще дещо підросте, а далі поступово скорочуватиметься, як завжди», – сказала експерт.

Крім того, відзначає О.БЕТЛІЙ, останнім часом кількість безробітних на одну вакансію скорочувалася. «Проте зараз там (у центрах зайнятості – УНІАН) інша тенденція, але, за великим рахунком, можливостей працевлаштувати у служби зайнятості зараз більше, ніж, наприклад, минулого року», – вважає вона.

Водночас, повідомила О.БЕТЛІЙ, інститут на підставі методології Міжнародної організації праці (МОП) визначив рівень безробіття на 2010 рік у межах 8,1-8,3%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державного комітету статистики, в Україні кількість зареєстрованих безробітних у листопаді 2010 року збільшилася на 12,2%, або 49 тис. чоловік, порівняно з жовтнем, і на 1 грудня ц.р. становила 449,7 тис. чоловік.

Порівняно з 1 січня 2010 року рівень зареєстрованого безробіття в Україні скоротився на 14,6%, або 77 тис. чоловік (на 1 січня ц.р. – 526,7 тис. чоловік).

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 грудня 2010 року становив 1,6% від кількості населення працездатного віку, що на 0,2 п.п. більше, ніж у жовтні, і на 0,3 п.п. менше, ніж на 1 січня 2010 року.