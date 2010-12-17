Прес-конференція про перспективи приватизації МАУ

17 грудня о 16.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Перспективи приватизації державного пакету акцій авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Учасники: Григорій Гуртовий - співголова Наглядової ради ЗАТ "Авіакомпанія "АЕРОСВІТ", Сергій Криворотченко - заст. голови правління ВАТ "АК Дніпроавіа", Вячеслав Бутко - віце-президент "Центру досліджень корпоративних відносин". Ведучий прес-конференції - прес-секретар авіакомпанії ”АероСвіт” Сергій Куций. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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