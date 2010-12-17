Євро на міжбанку пішло вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9970/8,0090 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту зросли – 0,2608/0,2611, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,6345/10,6530. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3297/99 (четвер — 1,3254/56).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.