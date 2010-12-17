Помічником Святого Миколая став Соціальний центр «Перспектива - Фокстрот»

19 грудня о 14.30 на Лісовий масив столиці завітає сам Святий Миколай!

З цієї нагоди на площі біля кінотеатру «Росія» відбудеться веселе свято та урочисте відкриття «перспективної» ялинки. У святі візьмуть участь творчі колективи Центру дитячої та юнацької творчості Деснянського району.

На дітлахів та дорослих чекає театралізована вистава за участю Святого Миколая. А також нагородження переможців конкурсу на власноруч зроблену прикрасу для «перспективної» ялинки та ще безліч цікавих розваг та конкурсів.

Щоб кожен з дітлахів отримав привітання та подарунок, Святому Миколаєві допомагатимуть Голова ГО «Соціальний центр «Перспектива-Фокстрот» Геннадій Виходцев та активісти цієї організації.

Напередодні свята, 18 грудня, діти з малозабезпечених та багатодітних родин зможуть відвідати благодійний сеанс фільму «Хроніки Нарнії: Підкорювач Світанку». Де напишуть побажання Святому Миколаю та разом із помічниками Святого Миколая з ГО «Перспектива-Фокстрот» покладуть їх в торбину, що висітиме на ялинці.

Традиція долучення благодійників до лав помічників Святого Миколая є поширеною у всьому світі. Нові помічники Святого Миколая з Соціального центру «Перспектива-Фокстрот» із задоволенням поширюють цей чудовий досвід в Україні.

Свято Миколая подовжує низку заходів, які підтримав «Соціальний центр «Перспектива-Фокстрот» на столичному мікрорайоні Лісовий до Новорічних свят. Свято відбудеться біля кінотеатру «Росія» вул. Мілютенка, 19. Телефон для додаткової інформації та акредитації – 093-461-43-99.