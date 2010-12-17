У Криму лоб у лоб зіткнулися два таксі
13:18, 17 грудня 2010Суспільство
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Четверо людей - у лікарні
Керчі в результаті лобового зіткнення двох таксі чотири особи одержали забої і переломи і були доставлені до лікарні.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління ДАІ, аварія сталася ввечері 16 грудня на мосту.
Зіткнулися дві машини марки "Деу", постраждали водій одного таксі і троє пасажирів іншого.
"Проводиться перевірка, в результаті якої з`ясується, з чиєї вини сталася аварія", - відзначили співробітники ДАІ.
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