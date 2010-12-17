Путін привітав Азарова з днем народження

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН привітав прем`єр-міністра України Миколу АЗАРОВА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду Росії.

«Відбулася телефонна розмова В.ПУТІНА і М.АЗАРОВА. Вони обговорили нинішні моменти торговельно-економічної взаємодії двох країн, і В.ПУТІН привітав свого колегу з днем народження», - йдеться в повідомленні.

Як відомо (біограія на Лентапедії), М.АЗАРОВ народився 17 грудня 1947 року в місті Калуга (Росія).