У Криму продовжено штормове попередження

Штормове попередження, оголошене в Криму в п`ятницю через негоду, продовжене на сьогодні.

«Згідно з даними гідрометеорологічного центру, 19 грудня на річках Криму очікується підвищення рівня води на 0,3-0,8 метра», - йдеться в повідомленні прес-служби кримського Управління МНС, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Відомство також інформує, що сильний вітер 18 грудня обірвав проводи, залишивши без світла 17 сіл Джанкойського і Красногвардійського районів. Ще 3 села в цих районах частково були без електропостачання. Працюють бригади електриків. Без світла залишається одне джанкойське село.

МНС раніше попереджало про сильні опади і вітер у Криму.