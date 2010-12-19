У Коломиї відкрито сиротинець Святого Миколая

У Коломиї Івано-Франківської області відкрили cиротинець Місіонерського товариства Святого Миколая.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

За наданою інформацією, благодійна установа діятиме у двоповерховій будівлі по вулиці Січинського, 22, у Коломиї, яка раніше належала школі №4.

Сиротинцем опікуватиметься Коломийсько-Чернівецька єпархія, який стане домівкою для 30 дівчаток з обмеженими можливостями. Для них тут облаштовано кімнати відпочинку, їдальню, бібліотеку, ігровий та актовий зали. Найближчим часом на другому поверсі будівлі впорядкують капличку.

У сиротинці діти отримуватимуть не лише знання з основних освітніх дисциплін, а й навчатимуться музики, співу та рукоділля.

«Цей сиротинець має стати рідною домівкою для дітей, які в силу різних обставин залишилися без батьківського піклування, - наголосив, освячуючи заклад, владика Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Микола СІМКАЙЛО. – До християнського родинного затишку, теплого дому, харчування та інших необхідних речей матимуть доступ діти, які опинилися у вкрай складних життєвих обставинах».

За словами заступника голови облдержадміністрації Романа ІВАНИЦЬКОГО «відкриття такого сиротинця – велика і дуже потрібна подія». «Це окремий дім, зі своїм особливим мікрокліматом, що, безперечно, відрізнятиметься від обстановки інтернатних закладів, - зауважив заступник голови облдержадміністрації. - Нехай діти знайдуть тут родинне тепло і нашу спільну безкорисливу турботу».

У подарунок від облдержадміністрації коломийський сиротинець отримав сучасний спортивний майданчик та солодощі.