На понеділок Україні обіцяють морози

Завтра, 20 грудня, в Україні збережеться морозна погода без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, невеликий сніг очікується лише вночі у східних, вдень місцями у західних областях. На дорогах, крім Криму, ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі у південній частині та східних областях місцями пориви 15-20 м/с, вдень на високогір’ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі становитиме 11-16°, у Карпатах місцями 17-20°, у східних, Херсонській, Запорізькій областях 6-11° морозу; вдень 1-6° морозу, у південних областях 1-6° тепла; в Криму вночі 2-7° морозу, вдень 6-11° тепла.

Завтра у Києві та Київській області без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 11-16°, вдень 1-6° морозу, у Києві 11-13°, вдень 2-4° морозу.