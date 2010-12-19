У центрі Херсона без води залишилися жителі 8 кварталів
19:14, 19 грудня 2010Суспільство
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У Херсоні на перехресті проспекту Ушакова й вулиці Суворова в ніч на 19 грудня сталася аварія на магістральному водоводі.
Про це УНІАН повідомив директор КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Херсона" (міськводоканал) Ігор КОЗАКОВ.
"Аварія зафіксована о 03.25 19 грудня. Без води жителі 8 кварталів", - сказав він.
Також у районі аварії не ходять тролейбуси.
За словами І.КОЗАКОВА, фахівці міськводоканалу розраховують ліквідовувати аварію до кінця дня.
"Водовід, який лопнув, побудовано близько 120 років тому. Час робить свою справу", - сказав він.
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