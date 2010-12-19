У центрі Херсона без води залишилися жителі 8 кварталів

У Херсоні на перехресті проспекту Ушакова й вулиці Суворова в ніч на 19 грудня сталася аварія на магістральному водоводі.

Про це УНІАН повідомив директор КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Херсона" (міськводоканал) Ігор КОЗАКОВ.

"Аварія зафіксована о 03.25 19 грудня. Без води жителі 8 кварталів", - сказав він.

Також у районі аварії не ходять тролейбуси.

За словами І.КОЗАКОВА, фахівці міськводоканалу розраховують ліквідовувати аварію до кінця дня.

"Водовід, який лопнув, побудовано близько 120 років тому. Час робить свою справу", - сказав він.