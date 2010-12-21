Янукович назвав наступника Стельмаха на посаді голови Нацбанку

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс до Верховної Ради подання на звільнення Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України та призначення на неї Сергія АРБУЗОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, зазначене рішення глава держави ухвалив у зв’язку із поданою В.СТЕЛЬМАХОМ заявою про відставку.

До цього призначення С.АРБУЗОВ працював першим заступником голови НБУ.

Як повідомляв УНІАН, п`ятирічний період повноважень В.СТЕЛЬМАХА на посаді голови НБУ закінчився 16 грудня 2009 року.

Довідка УНІАН. Президент 15 липня 2010 р. підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національного банку», яким термін перебування на посаді голови НБУ збільшено до 7 років.