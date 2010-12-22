Деякі банки скоригували свої умови по депозитах

Деякі банки відкоригували свої умови по депозитах фізичних осіб.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

За її словами, основна частина цих банків трохи знизила ставки по депозитах фізичних осіб, але деякі збільшили ставки на вклади у гривні з коротким терміном розміщення (1-3 місяці). У результаті середня ставка по вкладах у гривні на термін 1 місяць зросла на 0,1 пункту, на 3 місяці – на 0,26 пункту. Депозити у гривні на термін 6-12 місяців і депозити в іноземній валюті на всі терміни трохи знизили свою прибутковість – в середньому на 0,02 пункту.

За інформацією експерта, відсоткові ставки по термінових депозитах у гривні зараз такі: на термін 1 місяць – від 1,5 до 9,5% річних; на 3 місяці – від 4,7 до 13,5%; на 6 місяців – від 6 до 15%; на 12 місяців – від 8,5 до 16%. По вкладах к доларах США ставки такі: на 1 місяць – від 2 до 6% річних; на 3 місяці – від 3 до 7,75%; на 6 місяців – від 2,5 до 8,5%; на 12 місяців – від 3,2 до 9%. По вкладах у євровалюті ставки такі: на 1 місяць – від 1 до 5%; на 3 місяці – від 0,5 до 6,75%; на 6 місяців – від 1 до 7,5%; на 12 місяців – від 1,4 до 8%.

Як вважає Н.СИНЯВСЬКА, «в основному ситуація на ринку залишається стабільною, істотної зміни рівня ставок не відбувається. Певні коливання як в один, так і в інший бік пов`язані із стратегією конкретних банків, а також зі ступенем зацікавленості останніх у ресурсах».