Пугачовій зробили операцію на серці

Лікарі зробили співачці Аллі Пугачовій операцію із стентування судин. Пацієнтка почувається добре. Про це повідомив прес-секретар директора наукового центру серцево-судинної хірургії Лео Бокерія.

Зараз вона в окремій палаті, але не у відділенні реанімації, передає "Маяк".

Операцію робили провідні фахівці центру. Кілька років тому А.Пугачовій робили таку ж операцію, але в іншій клініці.

Подібне хірургічне втручання є необхідним, коли закупорені кровоносні судини.