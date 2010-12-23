Пугачовій зробили операцію на серці

00:14, 23 грудня 2010
Суспільство
21330 0

Зараз вона перебуває в окремій палаті

Лікарі зробили співачці Аллі Пугачовій операцію із стентування судин. Пацієнтка почувається добре. Про це повідомив прес-секретар директора наукового центру серцево-судинної хірургії Лео Бокерія.

Зараз вона в окремій палаті, але не у відділенні реанімації, передає "Маяк".

Операцію робили провідні фахівці центру. Кілька років тому А.Пугачовій робили таку ж операцію, але в іншій клініці.

Подібне хірургічне втручання є необхідним, коли закупорені кровоносні судини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter