Роль Параджанова в художньому фільмі зіграє французький актор

У Києві презентовано проект художнього фільму «Параджанов».

На прес-конференції в УНІАН з цього приводу продюсер, автор сценарію та режисер фільму Олена ФЕТІСОВА розповіла, що фільм буде створено на кіностудії «Інтерфільм» в копродукції з Францією, Нідерландами, Грузією та Вірменією до 90-річчя культового режисера Сергія Параджанова.

За її словами, це буде історія життя видатного кінорежисера. До реалізації проекту будуть залучені співпродюсери з Нідерландів, Грузії та Вірменії та із Франції. “Сама історія життя Параджанова цим обумовлена – зйомки пройдуть у Грузії, Вірменії, Україні, а фінал фільму зніматиметься в Нідерландах”, - підкреслила вона.

Головну роль у фільмі зіграє французький актор та кінорежисер, володар Золотої пальмової гілки Канського кінофестивалю 2010 року Серж АВЕДІКЯН. Як зізналась О.ФЕТІСОВА, ідею запросити цього французького актора подав відомий український режисер Роман БАЛАЯН, який виступить художнім керівником та креативним продюсером цього проекту.

У свою чергу Р.БАЛАЯН зауважив, що відмовився бути безпосереднім режисером цього фільму, оскільки був близько знайомий з С.Параджановим, що могло б завадити йому абстрагуватись. “Я дуже добре його знаю, щоб знімати про нього фільм”, - зауважив режисер.

Водночас у ході прес-конференції Р.БАЛАЯН розповів дуже багато цікавих історій, пов’язаних з С.Параджановим. “Особистість Параджанова набагато цікавіша за його фільми”, - зауважив режисер, назвавши цю постать “явищем” та надавши високу оцінку його творчим доробкам.

С.АВЕДІКЯН підкреслив, що він також був особисто знайомий з С.Параджановим. “Він був дуже близький мені за духом, і його всесвіт був дуже близький мені”, - зауважив він.

Актор розповів, що коли читав сценарій фільму, то зрозумів, що з його автором вони однаково сприймають цю постать. “Але я не наївний, це дуже великий ризик – знімати фільм про Параджанова сьогодні, лише 30-ть років після його смерті - коли є дуже багато людей, які його знали – і ми не можемо зробити імітацію життя Параджанова... Але оскільки він сам любив ризик, я думаю, ми маємо бути на його висоті”, - підкреслив С.АВЕДІКЯН.

О.ФЕТІСОВА розповіла, що зйомки фільму планується розпочати у вересні наступного року в Грузії, в листопаді зйомки продовжаться в Україні, а завершити їх планується навесні 2012 року в Роттердамі (Нідерланди).

Аташе з питань співробітництва в аудіовізуальній галузі Посольства Франції в Україні Еммануель ФОСІЙОН висловила сподівання, що французька сторона долучиться до виробництва цього фільму, зокрема, будуть підписані угоди про співпродюсування.

“Я думаю, це дозволить відкрити видатного режисера для Франції”, - наголосила вона.

*** Сергій Параджанов (1924 -1990) – видатний вірменський і український кінорежисер, народний артист УРСР (з 1990), лауреат Державної премії України ім. Т.Шевченка (1991, посмертно). З Україною пов`язана значна частина творчої біографії С.Параджанова. В Україні він створив фільми "Наталія Ужвій", "Золоті руки", "Думка" (всі - 1957), "Перший хлопець" (1958), "Українська рапсодія" (1961) "Квітка на камені" (1962, у співавторстві з А.Слісаренком). Міжнародне визнання прийшло до С.Параджанова після екранізації в 1964 повісті Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків".