Суд у справі Лозінського перервали

Сьогодні ввечері Дніпровський районний суд Києва через несправність електрики у залі засідань був змушений перервати і перенести на завтра розгляд кримінальної справи за обвинуваченням колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО у вбивстві жителя Кіровоградської області Валерія Олійника.

Як передає кореспондент УНІАН, перший раз світло в судовому залі згасло близько 17.00, а другий раз на початку 18.00. Враховуючи те, що судовий процес відбувається з використанням записуючих пристроїв, суд оголосив перерву в розгляді справи до 11.30 24 грудня.

Сьогодні в перший день розгляду вказаної справи по суті, суд встиг частково заслухати та розглянути клопотання та скарги В.ЛОЗІНСЬКОГО та його адвоката, а також частково заслухати клопотання та скарги екс-прокурора Євгена ГОРБЕНКА. Останній, зокрема, у своїх виступах, серед іншого, звертав увагу суду на те, що під час досудового слідства на нього чинився тиск і лунали погрози розправою йому та його родині. Також сьогодні суд відхилив, як передчасне, клопотання В.ЛОЗІНСЬКОГО щодо витребування з дозвільної системи МВС інформації про реєстрацію на його ім’я мисливської зброї.