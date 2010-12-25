У Рівному відновили медвитверезник

Напередодні новорічних свят у Рівному з’явився витверезник.

Як передає кореспондент УНІАН, його відкрили на базі центральної міської лікарні.

Це перший заклад, який з’явився у місті з часів масового їх закриття в середині 1990-х років. Досі осіб, вражених алкоголем, поміщали у реанімаційне відділення міської лікарні, що призводило до численних непорозумінь та ускладнень у роботі медперсоналу.

Новий витверезник поки що невеликий – тут можуть помістити одночасно лише п’ять осіб із сильною алкогольною інтоксикацією або травмованих. Його обладнали за фінансової підтримки міської влади (за 18 тисяч гривень з міського бюджету) на базі приймально-діагностичного відділення. Водночас налагоджено зв’язок з правоохоронцями. Тож у разі потреби лікар може натиснути кнопку виклику і за 5-10 хвилин сюди прибуде міліцейський наряд з міськвідділу внутрішніх справ або з держслужби охорони.