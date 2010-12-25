Шахта Засядька займатиметься нафтою

Кабінет міністрів України надав орендному підприємству «Шахта ним. О.Ф. Засядька (м. Донецьк)» без проведення аукціону спецдозвіл на геологічне вивчення і дослідницько-промислову розробку 9 нафтогазоносних ділянок у Луганській, Харківській і Донецькій областях.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 22 грудня ц.р. №2295-р, текст якого оприлюднений на урядовому порталі.

Згідно з документом, спецдозволи, зокрема, надані для площ Західнодеркульська, Сиротинська, Сербська, Закутня, Золотарівська і Північнолобачевська (Луганська обл.), Володарська і Нижньортищевська (Харківська обл.), а також площі Ямпільська (Донецька обл.).

Дозволи надані за пропозицією Мінекології строком на 20 років.

Довідка УНІАН. Шахта ім. О.Ф. Засядька (м. Донецьк) є першим в Україні підприємством, що організувало в 2004 році переробку каптуючого шахтного газу, що містить метан, і отримання з нього електричної і теплової енергії.

Підприємство відноситься до сфери впливу колишнього в.о. прем`єр-міністра України, народного депутата України від Партії регіонів Юхима ЗВЯГІЛЬСЬКОГО, який у 1979-1992 працював його директором, а зараз є його почесним президентом.