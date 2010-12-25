В Одесі знову подорожчав хліб

В Одесі знову підняли на 5% ціни на масові сорти хліба.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні ціна хліба “Обідній”, який має великий попит у населення, зросла на 20 коп. - з 4 грн. 10 коп. до 4 грн. 30 коп.

За батон «Петровського» треба заплатити на 15 коп. більше - 3 грн. 25 коп. Ціну «Житнього» хліба виробники також підняли на 10 коп.

Місцеві пекарі пояснюють чергове 5-процентне підвищення цін на хлібобулочні вироби подорожчанням усіх складових собівартості їх виробництва, зокрема, борошна і газу, зростанням рівня мінімальної зарплати.

За словами керівника прес-служби ВАТ «Одеський коровай» Юлії ШЕЙКО, «до 25 грудня ВАТ «Одеський коровай» вдавалося стримувати ціни завдяки чинному з 2009 року договору з Куліндоровським хлібокомбінатом, згідно з яким компанія одержувала борошно для виробництва масових сортів хліба з обласного резерву. Сьогодні термін договору закінчився - розглядалося навіть питання про підвищення ціни на хлібні вироби на 8%. Проте керівництво компанії вирішило компенсувати збільшені витрати за рахунок свого прибутку».

Як повідомлялося, останнє підвищення цін на хліб зафіксоване в Одеській області в серпні цього року. Зростання цін на хліб з борошна вищого гатунку відмічене в місті Южному Одеської області, Любашівському, Ренійському, Ширяєвському, Красноокнянському і Котовському районах області. На хліб з борошна 1-го сорту підвищення цін відбулося в Ширяєвському, Фрунзенському, Красноокнянському районах і місті Южний.

Щоб утримати ціни на хліб напередодні виборів до місцевих рад, Одеська обладміністрація через Куліндоровський комбінат хлібопродуктів мобілізувала 13,5 тис. тонн борошна для продажу підприємству ВАТ «Одеський коровай». З бюджету Одеської області для цього було виділено понад 3 млн. грн.