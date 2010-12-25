У неділю Україні обіцяють плюсову температуру

Погода на території України завтра, 26 грудня, суттєво не зміниться.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у західній частині сніг та мокрий сніг, вночі місцями сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; температура протягом доби 0-5° морозу, в Карпатах до 10° морозу.

На решті території невеликий дощ (вдень у північних та більшості центральних областей з переходом у мокрий сніг), лише у східній, а вночі і південній частині без істотних опадів; температура протягом доби 0-5° тепла, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях 5-10°; в Криму вночі 7-12°, вдень 11-16° тепла.

Вночі та вранці в Україні, крім заходу та півночі, місцями туман, на дорогах північної половини подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, на заході північно-західний, 7-12 м/с, у південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві та Київській області невеликий дощ, вдень з переходом в мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень по області 0-5° тепла, у Києві - вночі та вдень 0-2° тепла.