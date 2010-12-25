Харківські транспортники припинили страйк

У Харкові припинив страйк колектив комунального підприємства «Міськелектротранс», який з 20 грудня проводив акцію протесту з вимогою виплатити зарплату.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник генерального директора підприємства Олександр УКІС, сьогодні, згідно з суботнім графіком, на маршрути міста повністю вийшли трамваї і тролейбуси.

«Працівники підприємства отримали зарплату за 2 місяці, і сьогодні роботу відновлено в повному обсязі», - сказав О.УКІС.

Іншу частину боргів із зарплати за останні місці, зазначив він, планується погасити на початку наступного року.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня у Харкові розпочався страйк працівників КП «Міськелектротранс» з вимогами виплати зарплат. Протягом чотирьох днів на маршрути не виходили близько 360 тролейбусів і трамваїв всіх чотирьох міських депо. Загальна сума заборгованої зарплати колективу «Місьелектротрансу» на момент страйку становила 22,4 млн. грн., і її не сплачували із серпня 2010 р.

Страйкарі вимагали, зокрема, негайної виплати зарплат за кілька місяців включно з авансом за грудень, термінового створення комісії з вивчення ситуації на КП «Міськелектротранс», звіту на сесії міськради директора підприємства Сергія ПОЧЕПЕЦЬКОГО, проведення звітних профспілкових зборів у всіх депо з метою перевиборів керівництва профкомів, припинення реорганізації «Міськелектротрансу» в підприємство «Харківпас» і закриття тролейбусного депо №2 та Жовтневого трамвайного депо, а також припинення ліквідації маршрутів і транспортних розв’язок у Харкові.

23 грудня Харківська облрада виділила з обласного бюджету для виплати зарплат страйкарям 5 млн. грн. За даними міського голови Геннадія КЕРНЕСА, загалом для виплати заборгованих зарплат колективу «Міськелектротрансу» мало надійти 13 млн. грн., близько 8 млн. грн. з яких спрямовує Кабінет міністрів.