У Житомирі на хабарі впіймали двох офіцерів ВБНОН

Працівники Служби внутрішньої безпеки МВС України затримали двох офіцерів відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків житомирської міліції під час одержання хабара у розмірі 15 тис. дол.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі УМВС України у Житомирській області.

Як з`ясувалося, офіцери міліції вимагали гроші у родичів затриманого наркозалежного за непритягнення його до кримінальної відповідальності.

Міліціонерів-хабарників затримано за ст.115 КПК України. Кримінальну справу розслідує прокуратура Житомира.