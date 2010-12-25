У Житомирі на хабарі впіймали двох офіцерів ВБНОН
15:32, 25 грудня 2010Суспільство
2440
Вимагали 15 тисяч доларів
Працівники Служби внутрішньої безпеки МВС України затримали двох офіцерів відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків житомирської міліції під час одержання хабара у розмірі 15 тис. дол.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі УМВС України у Житомирській області.
Як з`ясувалося, офіцери міліції вимагали гроші у родичів затриманого наркозалежного за непритягнення його до кримінальної відповідальності.
Міліціонерів-хабарників затримано за ст.115 КПК України. Кримінальну справу розслідує прокуратура Житомира.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter