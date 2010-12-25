Нацбанк визнав, що валютних резервів недостатньо

У Національному банку визнають недостатність рівня валютних резервів України. Про це свідчать «Основні засади грошово-кредитної політики на 2011 рік», пише тижневик “Дзеркало тижня”.

Як зазначається у документі, «за існуючими критеріями безпеки обсяг міжнародних резервів має становити не менш ніж 100% короткострокового боргу країни за залишковим терміном погашення».

Як повідомлялося, згідно зі статистикою НБУ, на 1 жовтня 2010 року короткостроковий борг за залишковим терміном погашення становив 43,654 мільярда доларів, тоді як міжнародні резерви країни - лише 34,252 мільярда доларів.