Браконьєри застрелили останніх лосів на Черкащині

Браконьєрів, які застрелили двох останніх лосів на території одного з мисливських товариств Черкаської області, затримали працівники обласної ДАІ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, здійснюючи черговий об’їзд відтворювальної дільниці ТОВ "Дальній кордон" поблизу села Бурякове Чигиринського району, лісник побачив автомобіль та двох чоловіків біля нього. За допомогою біноклю нічного бачення чоловік встановив, що двоє невідомих вбили останніх представників популяції лосів в області і загружали їх туші у авто. Він негайно сповістив про це в міліцію.

На місце події виїхав наряд співробітників відділення ДАІ. Браконьєри, зрозумівши, що їх викрили, почали тікати з місця злочину. Їх було затримано біля Чигирина. Як з’ясувалось, браконьєрами виявились жителі Кіровоградської області.

Встановлено, що браконьєри вночі, обережно під’їхавши до годівниці тварин, запримітили двох лосів. Вони застрелили двох самок, одна з яких була вагітною. За словами лісників, це були останні двоє лосів, які жили на волі. Тиждень тому було знищено самця, тіло якого так і не було знайдено.

Браконьєрам загрожує штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів або умовне позбавлення волі терміном на 3 роки. Зараз проводиться розслідування, порушено кримінальну справу.