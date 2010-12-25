СБУ вивчає справу з «каретами швидкої» від Тимошенко

На Луганщині прокуратура та СБУ проводять перевірки з приводу передачі сільським лікарням спеціалізованих медичних автомобілів, які були закуплені урядом Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Луганській обласній організації партії ВО «Батьківщина».

«Сільські лікарні Луганської області отримали 11 автомобілів марки Opel combo за прем’єрства Юлії ТИМОШЕНКО. Автомобілі закупили в рамках держпрограми допомоги сільській медицині. Ці авто використовують лікарі, аби відвідати пацієнтів, що живуть далеко від лікарень або з інших причин не можуть дістатися до медичного закладу. Зараз ми маємо інформацію, що прокуратура та СБУ отримали завдання шукати в цій соціальній справі політичні підтексти», - заявила голова Луганської обласної організації партії ВО «Батьківщина» Ірина ВЕРІГІНА.

З приводу цього, за її словами, голів партійних організації Батьківщини» викликають до прокуратури. Партійці вважають, що це чергова політична маніпуляція, організована чинною владою: уряд Ю.ТИМОШЕНКО виконував свої передвиборчі обіцянки й реалізовував соціальні програми. В партії не розуміють, чому закупівлі цих автомобілів намагаються приписати формат політичної агітації.

«Саме такі питання щодо агітаційного підтексту ставлять представникам ЗМІ, головним лікарям, головам парторганізацій, - розповідає І.ВЕРІГІНА. – Ми хотіли б тоді поставити питання чинній владі: чому вони приходячи до влади і купують автівки для міліції, чому вони йдуть шляхом ТИМОШЕНКО і купують з бюджету машини для інвалідів та медичних установ? Якщо дії уряду ТИМОШЕНКО будуть розцінені як політична агітація, то можна буде кожен крок чинної влади так само розцінювати - як агітаційно-пропагандистську роботу на кориcть Партії регіонів за рахунок українського бюджету».

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом закупівлі 1 тис. автомобілів в кредит під державні гарантії, надані Кабінетом міністрів Ю.ТИМОШЕНКО.

Генеральний прокурор Віктор ПШОНКА повідомив, що, за даними проведених експертиз, автомобілі були придбані за ціною, завищеною на 50 млн грн.

При цьому вони не підходять для використання як автомобілі “швидкої допомоги”, заявив В.ПШОНКА.