Корвет "Тернопіль" повернувся до Севастополя

Корвет Військово-Морських Сил України “Тернопіль” сьогодні повернувся у Севастополь із Середземного моря, де з середини листопада виконував завдання в рамках антитерористичної операції «Активні зусилля».

Як передає кореспондент УНІАН, кіпажем корвета під час патрулювань у визначених районах Середземного моря опитано близько 100 цивільних суден, пройдено 4 800 морських миль.

На причалі бухти Куріна у Севастополі відбулася урочиста зустріч корабля за участі членів військової ради флоту на чолі з командувачем ВМС України адміралом Віктором МАКСИМОВИМ, а також голови міської державної адміністрації Валерія САРАТОВА і голови Севастопольської міської ради Юрія ДОЙНІКОВА. Дівчата у національних костюмах вручили командиру походу капітану 2 рангу Дмитру ЗІНЧЕНКУ хліб-сіль. Екіпажу вручили традиційне на флоті смажене порося.

Командувач ВМС України під час мітингу на борту корабля подякував особовому складу за сумлінне виконання службового обов’язку і розпорядився підготувати подання на заохочення кращих військовослужбовців. Зі словами привітання до моряків звернулися також керівники виконавчої і представницької гілок влади міста.

Начальник штабу - перший заступник командувача ВМС України контр-адмірал Юрій ІЛ’ЇН в інтерв’ю журналістам наголосив, що для української держави «цей похід мав величезне значення. Україна вкотре продемонструвала, що вона виконує свої міжнародні зобов’язання, є державою, яка піклується про стабільність і безпеку у районах Чорного і Середземного морів, яка підтверджує готовність боротися з тероризмом».

Корабель успішно виконав завдання у Середземному морі, повідомив контр-адмірал.

Як повідомляв УНІАН, корвет «Тернопіль» відбув із Севастополя у Середземне море 7 листопада, а безпосередньо до виконання завдань в рамках операції НАТО «Активні зусилля» долучився в середині листопада.

Антитерористична операція НАТО в Середземному морі «Активні зусилля» проводиться з 2001 року.