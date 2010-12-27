Янукович: участь України в СНД не суперечить інтеграції в ЄС

Активізація співпраці в рамках СНД не суперечить прагненню до інтеграції в Європу, заявив президент України Віктор Янукович в інтерв`ю телеканалу "1+1".

"Усе, що ми робимо в рамках СНД, не суперечить нашому напрямкові на євроінтеграцію", - сказав Янукович, зазначивши, що Україна повинна зайняти активну позицію в цій організації, оскільки це відповідає національним інтересам країни.

"Нам необхідно поліпшувати наші торговельно-економічні відносини з країнами СНД", - наголосив президент. Янукович також нагадав, що питання про вступ до Митного союзу (МС) залишається для країни поки відкритим. За його словами, зрозуміти чи потрібно країні брати участь в МС, можна буде лише після того, як той діятиме кілька років.