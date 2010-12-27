Янукович: будемо закручувати гайки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що у подальшому вимога декларування доходів членів сімей високопосадовців буде включена до антикорупційного законодавства.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю програмі «ТСН - тиждень» в ефірі телеканалу «1+1».

«Ми підготували цей закон (щодо боротьби з корупцією - УНІАН) як перші, вкрай необхідні кроки для того, щоб започаткувати це питання в нашій країні – боротьбу з корупцією. Щойно ми досягнемо вже виконання цього закону. Ми будемо, як кажуть, «закручувати гайки» далі», - заявив Президент.

На уточнююче запитання, чи буде у подальшому на законодавчому рівні забезпечено вимогу декларування доходів членів сімей високопосадовців, Президент відповів: «Безумовно!».