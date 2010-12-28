Білорусь гарантує транзит 4 млн. т нафти через Україну за системою Одеса-Броди в 2011 р. Про це повідомив перший заступник прем`єр-міністра Республіки Білорусь Володимир Семашко після переговорів з першим віце-прем`єром України - міністром економічного розвитку і торгівлі Андрієм Клюєвим.

"...Заявляю, що ми не відмовимося від постачань нафти з Венесуели - сьогодні нам вигідно купувати там нафту, і для цього ми будуємо довгострокові лінії постачання", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг. "Ми маємо намір серйозно використати нафтопровід Одесса-Броди. І наступного року ми можемо гарантувати, що прокачаємо через нього 4 млн. т нафти".

А.Клюєв заявив, що українська сторона готова надалі нарощувати об`єми постачань нафти на білоруський ринок. Він повідомив, що впродовж квітня-грудня 2010 р. постачання нафти до Білорусії здійснювалися залізничним транспортом. Її об`єми до сьогоднішнього дня склали більше 1 млн. т. Українська сторона достатньо ефективно провела перше прокачування дослідної партії через нафтопрівод Одесса-Броди, нагадав А.Клюєв.