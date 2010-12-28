Через займання телевізора загинули двоє дітей

У Запорізькій області в результаті пожежі загинули двоє дітей: 3-річний хлопчик і однорічна дівчинка.

Як повідомили УНІАН в Запорізькому теруправлінні МНС, трагедія сталася сьогодні вдень в одному з приватних будинків села Новостепнянське Запорізького району області.

"В ході слідства встановлено, що в будинку проживала сім`я з трьома дітьми-погодками, батько яких перебував у відрядженні, а 29-річна мати - з дітьми. Вдень жінка поклала старшого хлопчика і молодшу дівчинку спати, а середню дитину - дворічну дівчинку, яка спати відмовлялася, віднесла своїм батькам, щоб збігати в магазин. Повернувшись через 15 хвилин, вона побачила, що в будинку пожежа", - повідомили в МНС, зазначивши, що причиною спалаху, очевидно, став телевізор, який жінка залишила включеним у кімнаті, де заснули діти.

За даними прес-служби МНС, дідусь дітей, які знаходилися в приміщенні, спробував увійти до будинку, що горів, аби врятувати онуків, але через сильний дим не зміг цього зробити: потрапити всередину дорослим вдалося лише після того, як вони вибили вікна і дим трохи розсіявся.

"Обох дітей було виявлено родичами всередині без ознак життя і лікарям "Швидкої", які прибули за викликом, врятувати дітей не вдалося", - констатували в МНС.

Зараз за даним фактом проводиться перевірка, встановлюються обставини і причини події.