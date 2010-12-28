Кабмін продовжив ліцензування експорту нафти й газу

Кабінет міністрів України своєю постановою продовжив на 2011 рік ліцензування експорту сирої нафти й природного газу в газоподібному стані українського походження.

Відповідну постанову Кабміну №1183 від 22 грудня 2010 року оприлюднено на урядовому порталі.

Як повідомлялося, в кінці 2006 року Кабмін встановив, що експорт сирої нафти й природного газу в газоподібному стані підлягає ліцензуванню Міністерством економіки за узгодженням із Міністерством палива та енергетики. Мета таких дій - недопущення виникнення дефіциту вуглеводневої сировини на внутрішньому ринку.

Надалі дія цього рішення щорічно пролонгувалася.