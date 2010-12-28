На підпільному м’ясокомбінаті робили ковбаси, рулети, балики

У Черкаській області податківці виявили підпільний м’ясокомбінат, на якому вилучено продукції на суму більше 500 тис. грн.

Як повідомив кореспонденту УНІАН в.о. начальника управління податкової міліції ДПА в Черкаській області Владимир ПЕРЕГНЯК, підпільний цех з переробки та виготовлення м`ясної продукції з курятини та свинини на території власного приватного домоволодіння облаштував 42-річний приватний підприємець, житель с. Мошни Черкаського району.

У цеху працювало 25 найманих працівників, які виготовляли ковбаси, м`ясні рулети, балики із свинини та курятини тощо. Вся продукція виготовлялася за сумнівною технологією і без дотримання елементарних санітарних норм, сказав В.ПЕРЕГНЯК.

Крім незаконно виготовленої продукції, податківці також вилучили обладнання вартістю близько 150 тис. грн.

Жодного документа на м`ясне виробництво підприємець не мав. Також жоден працівник цеху не мав санітарної книжки. Сировина для виробництва та напівфабрикати, а також готова продукція зберігалися в антисанітарних умовах. Виготовлену продукцію підприємець збував на місцевих ринках міста Черкаси та Києва.