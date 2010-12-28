Білорусь обмежить поставки українського солодового пива

Білорусь відповідно до своїх зобов`язань в рамках Митного союзу з Казахстаном і Росією з 1 січня 2011 року вводить разові ліцензії на поставку на свою територію українського солодового пива.

Як повідомили УНІАН у прес-службі білоруського уряду, таке рішення закріплене відповідною постановою Ради міністрів Білорусі.

Відповідно до постанови, разові ліцензії видаватимуться Міністерством торгівлі за узгодженням з концерном "Белгоспищепром".

Зокрема, концерн "Белгоспищепром" узгоджуватиме заяву про видачу ліцензії на поставку до Білорусі солодового пива за наявності укладеного між білоруським концерном і українською організацією-виробником угоди про умови поставок до Білорусі, що встановлює мінімальні ціни, і за умови, що зовнішньоторговельним контрактом (договором) передбачається поставка солодового пива до Білорусі за цінами не нижче мінімальних цін, встановлених угодою про умови поставок солодового пива.

Відповідно до рішення Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства (найвищого органу Митного союзу) від 27 листопада 2009 року № 19 "Про єдине нетарифне регулювання Митного союзу Білорусі, Казахстану і Російської Федерації", Рада міністрів Білорусі доручила Міністерству закордонних справ у встановленому порядку повідомити Секретаріат Інтеграційного комітету ЄврАзЕС і Комісію Митного союзу про прийняття цієї постанови.

Контроль за виконанням постанови покладено на Державний митний комітет Білорусі.