У Криму повісився 10-річний хлопчик

Десятилітній хлопчик звів рахунки з життям, повісившись на дереві у дворі в місті Саки на заході Криму.

Інформація про суїцид надійшла до рятувальників 27 грудня від лікаря «швидкої допомоги», повідомила прес-служба кримського управління МНС.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група МВС.

Співробітники міліції і прокуратури з’ясовують обставини інциденту.