У Криму повісився 10-річний хлопчик
10:20, 28 грудня 2010Суспільство
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Обставини трагедії з`ясовують
Десятилітній хлопчик звів рахунки з життям, повісившись на дереві у дворі в місті Саки на заході Криму.
Інформація про суїцид надійшла до рятувальників 27 грудня від лікаря «швидкої допомоги», повідомила прес-служба кримського управління МНС.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група МВС.
Співробітники міліції і прокуратури з’ясовують обставини інциденту.
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