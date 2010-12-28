В авіакатастрофі загинули віце-міс Україна Всесвіт і ще дві моделі

Сталі відомі імена пілота і пасажирок вертольота SA-341, що розбився під Дніпропетровськом, - GAZELLE (бортовий № UR-MANN).

Як повідомили «Сегодня» в ГУ МВС України в Дніпропетровській області, управляв літальним апаратом колишній військовий пілот Вадим Власенко, якого характеризують як найдосвідченішого пілота. Разом з ним летіли 19-річна Катерина Ветчинкіна, 19-річна Яна Бондаренко і 22-річна Злата Маширова.

Всі вони, – відомі одеські моделі. Зокрема, Ветчинкіна була четвертою віце-міс Україна Всесвіт-2009 і другою віце-Miss Teen Ukraine 2008, вела розважальні програми на одеському телеканалі «ОК».

Нагадаємо, трагедія сталасяв 10:15 неділі у села Бутовичівка Солонянського району. Вертоліт SА-341-Gazelle здійснював приватний рейс з якоїсь елітної турбази в Дніпропетровській області через Миколаїв до Одеси. Серед версій розглядаються помилка пілота або несправність техніки.