В Україні ціни на овочі перевищують європейські

Стрибок цін на овочеву продукцію в серпні-вересні ц.р., формальним приводом для якого було зниження рівня виробництва і зменшення обсягів пропозиції на ринку, утримує ціни на овочеву продукцію в Україні на рівні, що перевищує ціни в ЄС.

Про це говориться в повідомленні асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), переданому агентству УНІАН.

Як відзначають експерти, запобігти подібним проблемам у майбутньому можна за допомогою підвищення ефективності виробництва і вдосконалення інфраструктури.

За даними Держкомстату, в січні-жовтні 2010 р., порівняно з таким самим періодом 2009 р., виробництво картоплі впало на 6,2%, овочів відкритого грунту – на 3,3%. З вигляду незначне падіння виробництва супроводжувалося серйознішим зростанням цін: лише за два місяці – з початку серпня до кінця вересня – закупівельні ціни на картоплю зросли на 29,6%, а капуста подорожчала на 46,7%.

Експерти відзначають, що причина такої непропорційності між виробничими і ціновими показниками полягає в структурних проблемах ринку овочів. Наприклад, 95% картоплі виробляється в господарствах населення, які вже достатньо чутливо реагують на погодні проблеми або навіть інформаційні приводи. Крім того, збільшення частки сільгосппідприємств не завжди супроводжується впровадженням належних технологій, що веде до коливань продуктивності. «Якщо врожайність картоплі в господарствах населення порівняно з минулим роком впала на 5,8%, то в сільгосппідприємствах – на 12,4%. У сукупності це призвело до того, що, починаючи з серпня, ціни на овочі поповзли вгору», – вважає експерт УКАБ Тарас ГАГАЛЮК. Як наслідок, сьогодні ціни в Україні вже перевищують європейські: середня ціна капусти білокачанної на вітчизняних оптових ринках становить 4,25 грн. за кг, тоді як у Польщі дають 29 євроцентів за кілограм, а це на 28,5% менше, ніж у нас. На думку Т.ГАГАЛЮКА, основними причинами такого стану справ є невисока ефективність виробництва овочів в Україні, а також нерозвиненість інфраструктури зберігання, транспортування і збуту.