НБУ відпустив валюту в комбанках у вільне плавання
14:59, 28 грудня 2010Суспільство
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Обмеження в 2% більше немає
Національний банк України скасував обмеження 2-відсоткового відхилення курсу валюти у комерційних банках від офіційного курсу.
Відповідну постанову НБУ № 544 від 14 грудня п.р. оприлюднено сьогодні в газеті “Урядовий кур`єр”.
Як повідомляв УНІАН, 2%-ве обмеження відхилення курсу купівлі/продажу банками готівкової валюти від офіційного курсу бути введено постановою НБУ № 462 від 29 вересня 2004 року.
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