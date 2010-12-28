НБУ відпустив валюту в комбанках у вільне плавання

Національний банк України скасував обмеження 2-відсоткового відхилення курсу валюти у комерційних банках від офіційного курсу.

Відповідну постанову НБУ № 544 від 14 грудня п.р. оприлюднено сьогодні в газеті “Урядовий кур`єр”.

Як повідомляв УНІАН, 2%-ве обмеження відхилення курсу купівлі/продажу банками готівкової валюти від офіційного курсу бути введено постановою НБУ № 462 від 29 вересня 2004 року.