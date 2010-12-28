Як працюватиме київське метро у новорічну ніч
16:15, 28 грудня 2010Суспільство
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З повідомлення на відомчому сайті
Київський метрополітен подовжив свою роботу в ніч 31 грудня 2010 року на 1 січня 2011 року на 3 години 30 хвилин.
Про це УНІАН повідомляється на офіційному сайті Київського метрополітену.
Таким чином в залежності від станцій, метро працюватиме до 3.23-3.49 ранку.
Таке рішення прийнято у зв’язку з проведенням загальноміських новорічних заходів та з метою забезпечення перевезення пасажирів у новорічну ніч.
Звичайно Київський метрополітен працює (також в залежності від станції) до
23.53 — 0.19 години.
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