Як працюватиме київське метро у новорічну ніч

Київський метрополітен подовжив свою роботу в ніч 31 грудня 2010 року на 1 січня 2011 року на 3 години 30 хвилин.

Про це УНІАН повідомляється на офіційному сайті Київського метрополітену.

Таким чином в залежності від станцій, метро працюватиме до 3.23-3.49 ранку.

Таке рішення прийнято у зв’язку з проведенням загальноміських новорічних заходів та з метою забезпечення перевезення пасажирів у новорічну ніч.

Звичайно Київський метрополітен працює (також в залежності від станції) до

23.53 — 0.19 години.