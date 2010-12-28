У Борисполі затримується 31 міжнародний авіарейс

Станом на 16:00 28 грудня, в міжнародному аеропорту Бориспіль затримується ряд міжнародних і внутрішніх рейсів. Про це повідомляє сайт Корреспондент. Як повідомляється на сайті аеропорту, затримується прибуття літаків з Франкфурта (очікується в 16:23), Мюнхена (16:39), Амстердама (16:53), Цюріха (17:05), Лондона (17:20), Парижа (17:41), Таби (17:50), Риму (17:51), Стамбула (18:00), Санкт-Петербурга (19:00), Вільнюса (19:30), Калінінграда (19:40).

Крім того, затримується приліт літаків з Праги (очікується прибуття в 19:50), Ларнаки (20:10), Тель-Авіва (21:50), Ташкента (23:00), Пекіна (01:35), двох рейсів з Хургади (17:55 і 22:35) і трьох рейсів з Москви (16:55, 17:15 і 18:10).

Крім затримується відправлення рейсів з Борисполя до Бангкока (очікується в 17:00), Праги (16:20), Вільнюса (16:30), Риму (18:30), Тбілісі (20:00) і трьох літаків до Москви (17:55, 18:00 і 19:00). Рейс Київ - Торонто перенесли на завтра, 14:00.

У той же час, як заявила глава прес-служби Борисполя Оксана Ожигова, незважаючи на складні погодні умови, аеропорт працює в штатному режимі. "Злітно-посадочні смуги очищаються методом патрулювання", - повідомила вона.