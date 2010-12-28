Азаров сподівається, що інфляція не перевищить 9%
20:41, 28 грудня 2010Суспільство
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Рік майже закінчився
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що за підсумками року інфляція не перевищить 9%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі Першого національного каналу.
«Ми рік закінчимо, я сподіваюся не більше 9% (інфляція – УНІАН)», - сказав Н.АЗАРОВ.
Як повідомляв УНІАН, ще на початку грудня Н.АЗАРОВ висловлював сподівання, що інфляція за підсумками 2010 року не перевищить 10%.
Інфляція в Україні в листопаді 2010 року, порівняно з жовтнем цього року, становила 0,3%, з початку року (до грудня 2009 року) – 8,2%.
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