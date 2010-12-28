Янукович підписав указ про створення "Укроборонпрому"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про створення державного об`єднання "Укроборонпром".

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, указ «Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності оборонно-промислового комплексу України» підписано з метою вдосконалення державного управління оборонно-промисловим комплексом України, забезпечення структурної перебудови відповідних галузей промисловості, ефективного їх функціонування і розвитку.

Указом, зокрема, передбачено створення державного господарського об`єднання "Укроборонпром" з державних підприємств, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.

Відповідно до президентського указу, Кабінет міністрів України має здійснити всі відповідні заходи до 10 січня 2011 року.