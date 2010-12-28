Азаров: уряд зацікавлений у стабільній гривні

Уряд не втручатиметься в роботу Національного банку України.

Про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив в ефірі Першого національного телеканалу.

«Був період часу, коли у нас взагалі були борги, а грошей не було, і, однак, ми не зверталися до Національного банку, щоб він друкував нам гроші. Тим більше, ми не робитимемо це зараз, тому що зараз уряд, як ніхто інший, зацікавлений у стабільності гривні», - заявив М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що зацікавленість уряду в стабільній гривні визначена тим, що виплати за боргами в держбюджеті зафіксовані за певного курсу гривні до долара.

«Наші борги зафіксовані за певного співвідношенні гривні до долара. Якщо гривня падатиме, нам доведеться віддавати значно більше. А віддавати треба близько 90 млрд. грн.», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, загальні виплати за державним боргом, які будуть здійснені в 2011 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 85,271 млрд. грн., з яких 61,5%, або 52,455 млрд. грн., - виплати за внутрішнім боргом.

Уряд розраховував держбюджет на 2011 рік виходячи з курсу 1 грн. – 1,95 дол.