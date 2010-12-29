Генплан Києва передбачає забудову третини промзон

Генеральним планом розвитку Києва до 2025 року передбачається перепрофілювання 30% територій промислових зон під інші функції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник КО «Інститут генерального плану Києва» Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ.

За його словами, в столиці площа промислових і комунально-складських зон становить 9,5 тис. га, промислових територій – 6,5 тис. га.

«Ми плануємо приблизно 30% цих територій перепрофілювати під інші функціональні потреби – або під житлове будівництво, або під офісне будівництво, або під розважальні комплекси», - сказав він.

При цьому С.БРОНЕВИЦЬКИЙ уточнив, що 500 підприємств із 8 тис. промислових підприємств столиці здійснюють свою діяльність неефективно.

«Тому ми передбачаємо модернізацію цих підприємств до 2025 року і в основному розвиток наукоємних технологій», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, замовником нового генерального плану Києва до 2025 року виступає Головне управління містобудування і архітектури КМДА, генеральним підрядником – КО «Центр містобудування і архітектури». Вартість розробки генплану столиці становить 23,4 млн. грн.