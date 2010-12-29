Мер Львова пропонує назвати аеропорт в честь короля

Міський голова Львова Андрій САДОВИЙ пропонує назвати львівський аеропорт іменем Короля Данила.

«Під час останнього візиту віце-прем’єр-міністра Бориса КОЛЕСНІКОВА я висунув пропозицію, щоб аеропорт після повної його реконструкції був названий іменем Короля Данила, який заснував Львів і назвав місто іменем свого сина Льва», - зазначив у коментарі УНІАН А.САДОВИЙ.

Також міський голова поінформував, що держава прийняла остаточне рішення не закривати летовище на час реконструкції злітно-посадкової смуги.

«На деякий час треба буде перейти на менші типи літаків, але усі авіакомпанії, які літають до Львова, мають сьогодні такі типи літаків. Це дасть можливість нам працювати далі у туристичному плані та бути відкритими для світу», - додав А.САДОВИЙ.

За словами мера, зараз чітко ведуться роботи з будівництва нового терміналу та стадіону, і «восени наступного року ці об’єкти будуть здані в експлуатацію».