Справу проти 6 членів молодої команди Черновецького передали до суду

Слідчий відділ Управління СБУ у м. Києві завершив досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням двох керівників та 4-х спеціалістів Київської міської державної адміністрації за ознаками злочинів, передбаченими ч.2 ст. 362, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, досудовим слідством у справі встановлено, що держслужбовці, перебуваючи у змові та порушуючи свої посадові інструкції, вчинили несанкціоновані зміни в автоматизованій системі «Звернення громадян». Чиновники реєстрували задніми числами заяви підставних осіб про виділення їм земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових і господарських будівель, а також вчинили пособництво у шахрайстві, внаслідок чого значну кількість земельних ділянок було незаконно оформлено на користь третіх осіб.

Вжитими під час розслідування заходами Управлінням СБУ у м. Києві попереджено нанесення збитків територіальній громаді столиці на суму понад 15 млн. грн.

Вказана кримінальна справа з обвинувачульним висновком, який надруковано на понад 500 аркушах, слідчим відділом столичного Управління СБУ направлена у прокуратуру Києва. Наразі справа передана до суду.

Як повідомляв УНІАН, протягом 2010 року СБУ порушило дев’ять кримінальних справ проти посадовців КМДА та Київської міської ради. Загальна сума завданих збитків у кримінальних справах, які розслідуються за фактами вчинення злочинів, становить понад 25 млн. грн.