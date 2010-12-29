Львівський губернатор оголосив війну ожеледі

На Львівщині за дві доби через ожеледь сталося майже 60 дорожньо-транспортних пригод і 84 випадки вуличного травматизму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили представники відповідних служб сьогодні під час наради у Львівській облдержадміністрації під головуванням губернатора Михайла ЦИМБАЛЮКА.

Зокрема, 27 грудня на території області через ожеледь сталося 33 ДТП, 28 грудня – 26. Як зазначалося під час наради, у зв’язку з цим 17 працівників дорожніх служб були притягнуті до адміністративної відповідальності.

У свою чергу, заступник начальник Головного управління охорони здоров’я Львівської ОДА Орест СЕРЕДА повідомив, що в області зафіксовано 84 випадки вуличного травматизму.

У зв’язку з наведеними даними М.ЦИМБАЛЮК порадив керівникам служби автомобільних доріг звільнитися за власним бажанням.

«Готуємося до зими з квітня, а в грудні дорожні служби виявляються не готовими до прибирання магістралей. Сьогодні ви розказуєте, як складно вам працювати, Я дам вам можливість звільнитися за власним бажанням і перейти на простішу роботу. Повірте, є багато людей, які готові якісно працювати. Я би хотів, щоб прокуратура належно відреагувала на ситуацію, що склалася», - сказав голова ОДА.

Він закликав співробітників управління надзвичайних ситуацій і ДАІ підготувати відповідні матеріали для подання до прокуратури.

«Ми розгортаємо штаб із ліквідації ожеледі. Групи моніторингу сьогодні виїхали в усіх напрямках. Якщо ситуація не зміниться - Новий рік зустрінемо тут», – заявив М.ЦИМБАЛЮК.

За його словами на свята в область прибуває багато гостей, майже всі готелі, курорти зарезервовані. “Ми не можемо розчарувати наших гостей, – зауважив М.ЦИМБАЛЮК. – З неділі на гарячу лінію ОДА надходять скарги громадян. Вчора вони досягли свого піку. Роботи на дорогах державного значення були проведені частково, а дороги місцевого значення вкриті суцільним льодом”.

Керівник області повідомив, що особисто проїхав дорогами Сокальського, Жидачівського, Стрийського районів, а також побував на перевалі на кордоні із Закарпатською областю. За його словами, магістралі сусідньої області почищені та посипані сумішшю.

У свою чергу, перший заступник міського голови Львова Олег СИНЮТКА зауважив, що влада міста докладе всіх зусиль для усунення недоліків у роботі комунальних служб з прибирання вулиць від снігу та льоду.

Водночас він повідомив, що протягом десяти днів Держказначейство не проводить проплати, і з цієї причини місту не вистачає коштів на пальне для снігоприбиральної техніки.

М.ЦИМБАЛЮК запевнив, що сьогодні-завтра це питання буде вирішене.