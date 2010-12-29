Путін: Нафтогаз буде міноритарним акціонером Газпрому

Голова російського уряду Володимир Путін підтвердив, що в разі об`єднання газових монополістів РФ і України "Нафтогаз" буде міноритарним акціонером, але наголосив ті переваги, які одержить українська компанія.

"Так, НАК буде міноритарним акціонером, але він буде частиною найбільшої світової компанії, матиме свій голос і в цілому зможе взяти участь у загальній роботі. Це не позбавлено сенсу", - сказав Путін журналістам.

Путін озвучив ідею щодо об`єднання "Газпрому" і "Нафтогазу" в квітні цього року, нагадує РІА "Новости".

Голова російського холдингу Олексій Міллер говорив, що компанії повинні йти до злиття через створення спільного підприємства - це стане першим етапом шляху до об`єднання. За його словами, внеском в СП з російського боку можуть стати родовища, з українською - газотранспортна система.

Наприкінці листопада "Газпром" і "Нафтогаз" домовилися розпочати оцінку активів, які можуть бути внесені до їх СП. Серед можливих родовищ для внесення з російського боку - ділянки в Астраханській області і на півострові Ямал.